taglio irpef 2026 e aumenti in busta paga chi guadagna e chi resta fuori

Fisco, si cambia: la Manovra 2026 introduce un taglio dell’ Irpef sui redditi medio-bassi affiancato a un meccanismo di “sterilizzazione” che azzera ogni beneficio per chi supera i 200.000 euro l’anno. E si introducono anche mini aumenti sugli stipendi per alcune categorie di lavoratori dipendenti, oltre a un ritocco al rialzo delle pensioni minime, con un incremento di 20 euro mensili. Taglio Irpef 2026. Dal 1° gennaio 2026 l’ aliquota intermedia dell’ Irpef cala dal 35% al 33%. La misura interessa 13,6 milioni di contribuenti e il risparmio medio stimato è di circa 440 euro l’anno. Il beneficio non sarà universale: come detto, si prevede che chi supera i 200. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

