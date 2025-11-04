Taglio del canone Rai rinviato quanto e come si dovrà pagare nel 2026

Le famiglie italiane continueranno a pagare il canone Rai a 90 euro anche per il 2026. La nuova legge di bilancio, infatti, non contiene alcuna disposizione per ridurre l’importo, confermando così l’onere che già gravava sul 2025. Una scelta che, sottolineano le associazioni dei consumatori, si scontra con le ripetute promesse politiche di un alleggerimento della tassa. La battaglia del Codacons. A inizio 2025, con la fine della precedente agevolazione, le famiglie hanno di fatto già registrato un aumento. Il Codacons ha calcolato che, a livello nazionale, questo ha significato un esborso aggiuntivo di 430 milioni di euro per i contribuenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

