Taglia il braccialetto elettronico e viola il divieto di allontanamento

Rimuove il braccialetto elettronico e si reca sotto l'abitazione di famiglia da cui era stato allontanato. Il 29 ottobre scorso i militari della stazione carabinieri di Certaldo hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Firenze

