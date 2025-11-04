Taglia il braccialetto elettronico e viola il divieto di allontanamento

Firenzetoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimuove il braccialetto elettronico e si reca sotto l’abitazione di famiglia da cui era stato allontanato. Il 29 ottobre scorso i militari della stazione carabinieri di Certaldo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Firenze, su. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

