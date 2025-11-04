SYM propone a EICMA 2025 la sua gamma rinnovata | dieci novità

C’è un suono che attraversa il padiglione 11 di EICMA 2025, è quello delle novità di SYM, proposte alla kermesse milanese con tanta enfesi. Per la filiale italiana del colosso taiwanese il 2025 non è solo un anno di celebrazione, ma di metamorfosi. Vent’anni di presenza sul mercato si trasformano in un nuovo inizio, in un posizionamento audace che ridefinisce la sua identità nel mondo delle due ruote. Tutto converge nella campagna “Segui il richiamo”, manifesto poetico di una visione in cui ingegneria e biologia si intrecciano fino a fondersi. La gamma rinnovata. SYM presenta a Milano una gamma interamente rinnovata, concepita per incarnare l’equilibrio tra potenza, eleganza e rispetto per l’ambiente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - SYM propone a EICMA 2025 la sua gamma rinnovata: dieci novità

Scopri altri approfondimenti

Il marchio italiano propone al Salone della moto tutte le sue novità 2026, tra giacche, protezioni, caschi e molto altro ancora gpone.com/it/2025/10/29/… #acerbis #EICMA2025 #abbigliamento #cross #motocross - X Vai su X

ULTIMI POSTI PER LA VISITA ALL'EICMA EICMA 2025 si avvicina e anche quest’anno il Gruppo Automobilismo CEDAS propone un’iniziativa speciale dedicata ai Soci: una visita al celebre Salone internazionale del ciclo e motociclo di Milano, giunto alla sua - facebook.com Vai su Facebook

SYM propone a EICMA 2025 la sua gamma rinnovata: dieci novità - Il colosso taiwanese, SYM, celebra vent’anni di attività in Italia e ridefinisce la mobilità urbana con un design biomimetico e una visione futuristica a EICMA 2025 ... Come scrive ilgiornale.it

A EICMA 2025 debutta il SYM Joyride 300 2026: nuovo design biomimetico, motore 278 cc Euro 5+ e comfort migliorato - A EICMA 2025 debutta il SYM Joyride 300 2026: nuovo design biomimetico ispirato al leone, motore 278 cc Euro 5+ e comfort migliorato ... Riporta motorbox.com

SYM celebra ad Eicma i 20 anni della filiale italiana - In occasione di Eicma 2025, SYM ha presentato una gamma rinnovata di scooter e moto, caratterizzata da un design ispirato al mondo naturale e da soluzioni tecniche di nuova generazione. Da ansa.it