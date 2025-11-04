SWITCH Ultrahand Overlay 2.15 | Nuovi Effetti Sonori e Tattili Bug Fix e Miglioramenti

La scena homebrew del Nintendo Switch si arricchisce con il nuovo aggiornamento di Ultrahand Overlay, la versione 2.1.5, che introduce funzionalità immersive e importanti miglioramenti alla stabilità. Cosa c’è di nuovo in Ultrahand Overlay 2.1.5?. back Tattile ed Effetti Sonori. La novità più attesa di questa release è l’introduzione di effetti sonori e haptic back, che rendono l’esperienza utente più coinvolgente: Haptic back: Disattivato di default, può essere abilitato nelle Impostazioni > Funzioni > Varie. Effetti Sonori: Attivi di default, richiedono i file audio nella cartella  configultrahandsounds. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

