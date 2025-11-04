Svolta professionale come influencer il marito rifiuta la gestione condivisa dei figli e chiede la separazione | Non è un lavoro vero

4 nov 2025

Una trentenne della provincia di Treviso si è vista rifiutare l'aiuto del marito nell'accudire i figli. L'uomo non considerava un lavoro l'attività di influencer. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

svolta professionale come influencer il marito rifiuta la gestione condivisa dei figli e chiede la separazione non 232 un lavoro vero

© Vanityfair.it - Svolta professionale come influencer, il marito rifiuta la gestione condivisa dei figli e chiede la separazione: «Non è un lavoro vero»

