Svolta professionale come influencer il marito rifiuta la gestione condivisa dei figli e chiede la separazione | Non è un lavoro vero

Una trentenne della provincia di Treviso si è vista rifiutare l'aiuto del marito nell'accudire i figli. L'uomo non considerava un lavoro l'attività di influencer. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Svolta professionale come influencer, il marito rifiuta la gestione condivisa dei figli e chiede la separazione: «Non è un lavoro vero»

«Ora sono influencer, tieniti i figli»: 30enne lascia il compagno e due bambini dopo aver superato i 50mila follower sui social - Ora voglio dedicarmi a questo: segui tu i nostri due figli». Segnala ilgazzettino.it

