Svolta nell' omicidio dell' imprenditore a Collegno | confessa il nuovo compagno della ex

Agi.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Svolta nell'omicidio di Marco Veronese, l'imprenditore 39enne ucciso a coltellate la notte dello scorso 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. I carabinieri hanno fermato il fidanzato dell'ex compagna di Veronese, che interrogato in procura ha confessato il delitto. Da quanto si apprende, alla base dell'omicidio ci sarebbero i dissidi tra la vittima e la donna sull'affidamento dei figli della coppia. Il fermo è stato effettuato grazie all'analisi delle celle dello smartphone dell'aggressore, localizzate nella zona in cui è avvenuto il delitto. . 🔗 Leggi su Agi.it

