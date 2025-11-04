Svolta nell' omicidio dell' imprenditore a Collegno | confessa il nuovo compagno della ex
AGI - Svolta nell'omicidio di Marco Veronese, l'imprenditore 39enne ucciso a coltellate la notte dello scorso 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. I carabinieri hanno fermato il fidanzato dell'ex compagna di Veronese, che interrogato in procura ha confessato il delitto. Da quanto si apprende, alla base dell'omicidio ci sarebbero i dissidi tra la vittima e la donna sull'affidamento dei figli della coppia. Il fermo è stato effettuato grazie all'analisi delle celle dello smartphone dell'aggressore, localizzate nella zona in cui è avvenuto il delitto. . 🔗 Leggi su Agi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nessuna traccia di Rosa Bechere, svanita nel nulla tre anni fa: sul caso ora indaga la Procura generale Olbia, svolta nell’inchiesta sulla donna scomparsa senza lasciare tracce dalla sua casa il 25 novembre 2022 Vai su Facebook
Imprenditore ucciso nel Torinese: confessa fidanzato della ex - Svolta nell'omicidio di Marco Veronese, l'imprenditore 39enne ucciso a coltellate la notte dello scorso 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. Segnala iltempo.it
Omicidio di Marco Veronese a Collegno, svolta nelle indagini: fermato un uomo a Torino - L’uomo è sospettato di aver ucciso l’imprenditore di 39 anni, colpito con oltre dieci coltellate a Collegno nella notte del 23 ottobr ... Secondo giornalelavoce.it
Marco Veronese ucciso sotto casa dei genitori: l’assassino ha confessato. Perché l’ha fatto - C'è stata una svolta cruciale nelle indagini sull'omicidio di Marco Veronese, l'imprenditore di 39 anni ucciso a coltellate a Collegno, nel Torinese, ... Lo riporta thesocialpost.it