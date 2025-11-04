Sviluppo digitale Roncofreddo si distingue nell’innovazione

Il Comune di Roncofreddo è stato premiato a Bologna, in occasione della 4ª edizione del Premio Agenda Digitale, per aver registrato il maggior miglioramento dell’indicatore Desier, l’indice che misura lo sviluppo digitale dei territori nella provincia di Forlì-Cesena. Il riconoscimento, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, celebra le amministrazioni locali che si distinguono per innovazione, digitalizzazione dei servizi e inclusione digitale dei cittadini. Questo importante risultato conferma il grande impegno del Comune di Roncofreddo nel potenziare la connettività in banda ultralarga in musei, scuole e aree produttive e nella promozione di iniziative di facilitazione digitale rivolte a tutta la cittadinanza, per favorire la partecipazione e l’accesso ai servizi online. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sviluppo digitale, Roncofreddo si distingue nell’innovazione

