Svelato l’uomo più sexy del mondo 2025 per la rivista People

Il fascino britannico conquista Hollywood. L'uomo più sexy del mondo 2025 per la rivista People è infatti Jonathan Bailey, 37enne dell'Oxfordshire celebre per aver essere il volto di Lord Antony nella serie Netflix Bridgerton. «È un grandissimo onore», ha spiegato sul magazine. «Ovviamente sono incredibilmente lusingato ed è completamente assurdo». L'annuncio, come da tradizione, è arrivato negli studi del Tonight Show di Jimmy Fallon. Succede a John Krasinski, star di The Office e Jack Ryan, con un trionfo che fa la storia: è il primo attore dichiaratamente gay a ricevere il riconoscimento di People.

