La nuova Suzuki SV-7GX nasce per portare l'iconico V-twin della SV650 nel mondo delle crossover stradali. Telaio snello, elettronica moderna, comfort da gran turismo e un look ispirato alla GSX-S1000GX: così Suzuki punta su versatilità e divertimento quotidiano, senza rinunciare alla semplicità che ha reso celebre la sua media cilindrata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Suzuki SV-7GX: nome nuovo, cuore bicilindrico, vecchia scuola