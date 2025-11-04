Suzuki SV-7GX | nome nuovo cuore bicilindrico vecchia scuola
La nuova Suzuki SV-7GX nasce per portare l'iconico V-twin della SV650 nel mondo delle crossover stradali. Telaio snello, elettronica moderna, comfort da gran turismo e un look ispirato alla GSX-S1000GX: così Suzuki punta su versatilità e divertimento quotidiano, senza rinunciare alla semplicità che ha reso celebre la sua media cilindrata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
