Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX
MILANO (ITALPRESS) – Suzuki ha svelato in anteprima mondiale a EICMA 2025, la nuova SV-7GX e che il pubblico potrà visitare da giovedì 6 a domenica 9 novembre. Alla cerimonia ha preso parte anche Toshihiro Suzuki, Presidente e Representative Director di Suzuki Motor Corporation e un ospite d’eccezione, il pilota campione del mondo classe 500 Kevin Schwantz. Con la nuova SV-7GX la Casa di Hamamatsu amplia la sua presenza sul mercato ed entra nel segmento delle crossover stradali di media cilindrata, una categoria che muove volumi rilevanti e mostra ancora margini di crescita su scala internazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Argomenti simili trattati di recente
Piccola fuori, rivoluzionaria dentro. Suzuki presenta la sua visione elettrica della mobilità in città. Scopri la Vision e-Sky https://ecquologia.com/suzuki-vision-e-sky-piccola-brillante-100-elettrica/ - facebook.com Vai su Facebook
Suzuki presenta in anteprima mondiale la nuova SV-7GX - 7GX: una crossover di media cilindrata che unisce sportivita, comfort e tecnologia, insieme alla gamma 2026, la GSX- sportmediaset.mediaset.it scrive
Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX - 7GX e che il pubblico potrà visitare da giovedì 6 a domenica 9 novembre. Come scrive laprovinciacr.it
Suzuki sceglie Eicma 2025 per svelare la nuova SV-7GX - 7GX, una nuova crossover da 650 cc che si colloca a metà strada tra una naked sportiva e una adventure tourer. ansa.it scrive