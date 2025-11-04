Suzuki GSX-R 1000 R | il ritorno della regina

La nuova Superbike di Hamamatsu festeggia i 40 anni della famiglia GSX-R con aggiornamenti meccanici, elettronica evoluta e un design che omaggia la storia del modello. Euro 5+, 195 cavalli, aerodinamica affinata e una dotazione pensata per la pista e la strada. Così torna il modello che, negli anni ‘80 aveva riscritto la storia delle supersportive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Suzuki GSX-R 1000 R: il ritorno della regina

