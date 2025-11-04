SuperSport 600 Next Gen Rivoluzione in casa della ravennate Evan Bros Addio alla Yahama comincia l’era Zx Moto

Una rivoluzione epocale. Neppure paragonabile a quella del 2018 con il passaggio da Honda a Yamaha: sempre di case abituare alle gare. Il team ravennate Evan Bros, che gareggerà anche nel 2026 in SuperSport600 Next Gen – la classe intermedia del paddock SuperBike – infatti diventa ufficialmente l’unico team factory di una nuova casa cinese, ovvero la Zx Moto, fondata nel 2024 (ma 20.000 moto vendute nel primo anno di vita) da Zhang Xue, a suo tempo uno dei soci e fondatori della Kove, proprio quest’anno diventata campione del mondo in SuperSport300 con lo spagnolo Benat Fernandez. Evan Bros ha appena conquisto il titolo di squadra campione del mondo 2025 con la nuova Yamaha R9 ma si mette alla prova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

