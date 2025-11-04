Superman esce dalla top 10 degli streaming di HBO Tutta colpa di halloween
L’uscita nelle sale di Superman (film di James Gunn) quest’estate ha rappresentato un trionfo per Warner Bros. e DC Studios, incassando oltre $615 milioni a livello globale e $350 milioni negli Stati Uniti. Questo successo ha convalidato la scommessa dello studio su un nuovo Universo Cinematografico DC (DCU). Dopo il debutto in streaming su HBO Max a settembre, il film di Kal-El ha mantenuto a lungo un posto fisso tra i 10 film più visti su HBO Max, spesso in vetta alla classifica. Tuttavia, la sua corsa ha subito un’inattesa battuta d’arresto. L’effetto horror: Superman sconfitto dai film di Halloween. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
