Firenze, 4 novembre 2025 – Spettacolo assicurato con la Superluna. Occhi puntati al cielo domani, mercoledì 5 novembre. Poco prima del tramonto del sole — che in questi giorni avviene intorno alle 17 — basterà volgere lo sguardo verso l’orizzonte orientale per vedere, sperando in un cielo limpido, l’astro notturno sorgere lentamente, imponente e lucente. Sarà la Superluna, termine ormai entrato nel linguaggio comune, capace ogni volta di accendere meraviglia e curiosità. “Superluna non è un termine scientifico, ma ha un suo fascino e un suo seguito mediatico”, spiega Paolo Volpini dell’Unione Astrofili Italiani e dell’associazione Astrofili Piombino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Superluna sopra la Toscana: il 5 novembre occhi al cielo per la luna gigante

