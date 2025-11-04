Superluna di novembre | perché è la più grande dell' anno e come vederla

La Superluna del Castoro arriva il 5 novembre. Le sue dimensioni supereranno del 10% quelle consuete per una Luna piena. La accompagnano i pianeti giganti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Superluna di novembre: perché è la più grande dell'anno e come vederla

Occhi al cielo Si tratta dell’undicesima Luna Piena del 2025, la Luna del Cacciatore, che quest’anno sarà anche una Superluna. L’appuntamento è domani, 5 novembre, in Italia l’istante esatto di plenilunio si verificherà alle 14:19 . La Luna apparirà piena - facebook.com Vai su Facebook

Nel cielo di novembre la Superluna darà spettacolo. Quella di mercoledì 5 promette di essere una Luna piena spettacolare: "Sarà la Luna Piena con le maggiori dimensioni apparenti del 2025" secondo l'Unione Astrofili Italiani. #ANSA - X Vai su X

Superluna di novembre 2024, dove e quando vederla - Mentre sulla costa Est degli Stati Uniti si raggiungerà il culmine nel pomeriggio, in Italia potremo ammirarla al “clou” ... tg24.sky.it scrive

Superluna piena il 15 novembre: come e dove vederla, significato e tradizioni - Il 15 novembre 2024, gli appassionati di astronomia e gli amanti della natura avranno l'opportunità di assistere a un evento celeste straordinario: la Superluna Piena. Secondo quotidiano.net

Superluna del Castoro, il 15 novembre l'ultima del 2024. Come vederla - L'ultima Superluna sarà visibile al perigeo, quando l'orbita del satellite lunare sarà nel punto più vicino alla Terra, raggiungendo la distanza di 361. Riporta gazzetta.it