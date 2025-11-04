Superluna del 5 novembre 2025 | lo spettacolo più luminoso dell’anno insieme a Giove e Saturno

Il cielo di novembre regalerà un evento imperdibile: la Superluna più grande del 2025, visibile la sera di mercoledì 5 novembre. Il nostro satellite naturale raggiungerà la fase di Luna piena quando sarà vicino al perigeo, il punto più vicino alla Terra. Questo farà apparire la Luna più grande e luminosa del solito, creando uno . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Superluna del 5 novembre 2025: lo spettacolo più luminoso dell’anno insieme a Giove e Saturno

News recenti che potrebbero piacerti

Nel cielo di novembre la Superluna darà spettacolo. Quella di mercoledì 5 promette di essere una Luna piena spettacolare: "Sarà la Luna Piena con le maggiori dimensioni apparenti del 2025" secondo l'Unione Astrofili Italiani. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Nel cielo di novembre la Superluna darà spettacolo. Quella di mercoledì 5 promette di essere una Luna piena spettacolare: "Sarà la Luna Piena con le maggiori dimensioni apparenti del 2025" secondo l'Unione Astrofili Italiani. #ANSA - X Vai su X

Il 5 novembre c’è la Superluna del Castoro, la più grande del 2025: ecco perché si chiama così e come ammirarla - Sarà visibile il 5 novembre 2025 e apparirà fino al 14% più grande e 30% più luminosa: ecco perché si chiama del Castoro ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Superluna del 5 novembre 2025, dove e quando vederla - Domani alle 14:19 ora italiana, il nostro satellite naturale raggiungerà la fase di plenilunio, e per gli osservatori della notte sarà un’occasione imperdibile per ammirare la cosiddetta “Luna del ... Secondo tg24.sky.it

Super Luna Piena del 5 novembre 2025: i 5 messaggi chiave della Luna più luminosa dell'anno - La Luna Piena del 5 novembre 2025 è la seconda di una serie di tre Superlune. Secondo vogue.it