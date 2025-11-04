Suo figlio è stato arrestato per rapina Deve darci l' oro che ha in casa per controllo Finti carabinieri truffano anziana ma vengono arrestati
ANCONA – Due uomini di 46 anni, della provincia di Napoli sono stati arrestati ieri sera a Torrette dai carabinieri e dalla polizia locale per truffa in concorso ai danni di una 83enne. I militari, mentre si trovavano nel quartiere di Torrette, hanno visto i due a bordo di un'automobile che era. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Approfondisci con queste news
Il figlio Giuseppe: “Vado fiero di lui, è stato un esempio sia per me che per mia sorella, soprattutto per la sua grande correttezza” - facebook.com Vai su Facebook