Sunderland 1-1 Everton – Xhaka manda i Black Cats al quarto posto

2025-11-03 23:54:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il primo gol di Granit Xhaka per il Sunderland è valso loro un meritato punto in casa contro l’Everton che ha portato i Black Cats al quarto posto nella classifica della Premier League. L’Everton ha dominato per la prima mezz’ora e ha condotto il meraviglioso gol in solitaria di Iliman Ndiaye. Avrebbero potuto avere di più, ma poi sono rimasti anonimi per i successivi 60 minuti quando i padroni di casa hanno preso il controllo completo. Xhaka ha scosso in 45 secondi nel secondo tempo e nonostante altri nove tiri in porta non sono riusciti a trovare un modo per superare l’ex favorito Jordan Pickford. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Altre letture consigliate

? #Premier League, l'Everton frena la corsa del Sunderland. Pari da sbadigli in Liga - X Vai su X

4 aprile 2015 Una delle parate più spettacolari della Premier League. Protagonista Tim Howard, portiere dell'Everton. Al 7' l'attaccante del Southampton, Graziano Pellè, sembrava essere riuscito a superare con un pallonetto Howard che, invece, con un grand - facebook.com Vai su Facebook

L'Everton frena la corsa del Sunderland: il posticipo finisce 1-1 - La squadra di Liverpool domina il primo tempo, i padroni di casa la ripresa. msn.com scrive

Sunderland-Everton 1-1: video, gol e highlights - Sono i Toffees a passare in vantaggio dopo un quarto d'ora con Ndiaye che fa slalom tra gli avversari e infila la sfe ... Secondo sport.sky.it

Sunderland-Everton, il figlio di Pickford indossa la maglia di entrambe le squadre. VIDEO - Una partita che difficilmente dimenticherà Jordan Pickford: il portiere dell'Everton ha sfidato per la prima volta in carriera il "suo" Sunderland, il club in cui è cresciuto e tifava da bambino, ed è ... Riporta sport.sky.it