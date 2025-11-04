Sull'Himalaya il meteo è imprevedibile situazioni estreme sono dietro l'angolo | il racconto di chi ci è salito

Vento, neve e temperature a -30°: le condizioni meteo sull'Himalaya cambiano all’improvviso e a certe altitudini possono essere imprevedibili. Lo racconta a Fanpage.it Marco Gaiotti, finalista nel 2023 del più importante premio di fotografia naturalistca della natura selvaggia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Stefano Farronato disperso in Nepal da venerdì. Morti sette alpinisti dopo il ciclone sull'Himalaya, tra loro anche un italiano - facebook.com Vai su Facebook

#Alpinisti italiani dispersi in Nepal, ricerche in corso sull' #Himalaya. #AlessandroCaputo e #StefanoFarronato sarebbero stati sorpresi da forti nevicate a quota 5 mila metri - X Vai su X

