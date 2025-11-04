Sul podio ci sono i croissant seguiti da plumcake e crostatine meglio se con ripieni cremosi e abbinati alle classiche bevande da colazione come caffè caffellatte e cappuccino

Iodonna.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

R oma, 3 nov. (askanews) – . Sono 25 milioni gli italiani adulti che amano la colazione a base di merendine e, secondo una indagine di Astraricerche per Unione Italiana Food, oltre 6 su 10 le consumano una o più volte la settimana, soprattutto tra i 18-29enni, la cosiddetta Generazione Z. “Le merendine – ha detto il professor Michelangelo Giampietro, nutrizionista e medico dello sport – possono rappresentare un’alternativa assolutamente compatibile con una buona alimentazione per chiunque. 🔗 Leggi su Iodonna.it

