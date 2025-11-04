Sul podio ci sono i croissant seguiti da plumcake e crostatine meglio se con ripieni cremosi e abbinati alle classiche bevande da colazione come caffè caffellatte e cappuccino

R oma, 3 nov. (askanews) – . Sono 25 milioni gli italiani adulti che amano la colazione a base di merendine e, secondo una indagine di Astraricerche per Unione Italiana Food, oltre 6 su 10 le consumano una o più volte la settimana, soprattutto tra i 18-29enni, la cosiddetta Generazione Z. “Le merendine – ha detto il professor Michelangelo Giampietro, nutrizionista e medico dello sport – possono rappresentare un’alternativa assolutamente compatibile con una buona alimentazione per chiunque. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Sul podio ci sono i croissant, seguiti da plumcake e crostatine, meglio se con ripieni cremosi, e abbinati alle classiche bevande da colazione come caffè, caffellatte e cappuccino

News recenti che potrebbero piacerti

La nostra Classifica Italiana dal 2 novembre! Sul podio ci sono: 1.? ?"Senza una stupida storia" di Achille Lauro 2.? ?"Piazza San Marco" di Annalisa con Marco Mengoni 3.? ?"Lasciamene un po'" di Tommaso Paradiso Scopri la Top20 qui: https://shorturl.at/ - facebook.com Vai su Facebook

Podio #Album: 1? Ma io sono fuoco - @NaliOfficial 2? Tutta vita (sempre) - @olly_nclusive 3? Per soldi e per amore - @holyernia Tutte le chart online su http://fimi.it e sull’app #TopOfTheMusic - X Vai su X

Il rito della colazione? Per 25 milioni di italiani caffè e merendina - Sul podio ci sono i croissant, seguiti da plumcake e crostatine, meglio se con ripieni cremosi, e abbinati alle classiche bevande da colazione come caffè, caffellatte e cappuccino. Da ilmessaggero.it