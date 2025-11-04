Sul lago ha aperto il nuovo ristorante Pane&Trita | è il primo nel Bresciano

Bresciatoday.it | 4 nov 2025

Ha aperto da pochi giorni a Lonato del Garda il nuovo ristorante Pane&Trita, il primo in terra bresciana dopo le riuscitissime esperienze in Brianza, a Seregno, e poi a Milano e a Costa Masnaga, provincia di Lecco. "Pane&Trita non è un semplice ristorante, ma un modo di essere, di stare al mondo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

