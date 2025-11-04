‘Sui tetti' lancia i comitati civici in vista del referendum Svolta epocale per il futuro dell' Italia
"Ci saranno anche comitati civici a sostenere la riforma della Giustizia" - annuncia il network di oltre 100 associazioni cattoliche 'Ditelo sui tetti' in una nota diffusa a valle dell'approvazione finale della modifica costituzionale sulla separazione delle carriere fra PM e giudicanti. "Nel momento in cui il voto definitivo sulla riforma costituzionale della giustizia apre la strada al referendum confermativo - proseguono le associazioni - emerge la volontà di costruire comitati civici per il SÌ che porteranno all'attenzione dell'opinione pubblica le profonde e strutturali ragioni per sostenere, al di là di singoli aspetti della nuova disciplina, una giustizia responsabile che applichi e non crei la legge. 🔗 Leggi su Iltempo.it
