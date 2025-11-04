Sudan proseguono atrocità RSF in Darfur | colpito ospedale Kornoy 7 morti civili costretti a sdraiarsi per terra prima di essere investiti - VIDEO

La situazione nella regione del Darfur, e soprattutto nella città di El Fasher, sta degenerando: continuano le atrocità dei paramilitari sui civili inermi, su donne e bambini Un ospedale sudanese è stato colpito da un drone dei soldati paramilitari delle RSF causando almeno 7 vittime e 5 feri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sudan, proseguono atrocità RSF in Darfur: colpito ospedale Kornoy, 7 morti, civili costretti a sdraiarsi per terra prima di essere investiti - VIDEO

