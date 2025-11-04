Sudan il VIDEO di immagini satellitari a El Fasher che mostrano macchie rosso sangue simbolo di uccisioni di massa di civili da parte delle RSF

Ilgiornaleditalia.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Omicidi ed esecuzioni di massa avvenuti presumibilmente "in meno di 72 ore" dalla conquista di El Fasher. Un genocidio etnico testimoniato da chiazze e decolorazioni testimoniate da immagini satellitari Sangue visto dallo spazio. È quanto testimoniano le terribili immagini satellitari girate. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sudan il video di immagini satellitari a el fasher che mostrano macchie rosso sangue simbolo di uccisioni di massa di civili da parte delle rsf

© Ilgiornaleditalia.it - Sudan, il VIDEO di immagini satellitari a El Fasher che mostrano macchie rosso sangue, simbolo di uccisioni di massa di civili da parte delle RSF

News recenti che potrebbero piacerti

Sudan, nelle immagini satellitari cumuli di corpi e sangue. «Le prove del massacro di civili. E le uccisioni continueranno con donne e bambini» - La drammatica situazione in Darfur e le strategie delle milizie per liberarsi delle accuse di omicidi di massa ... Secondo msn.com

sudan video immagini satellitari"In Sudan è in corso una strage di civili": l'allarme delle ONG - Fasher nelle mani delle RSF, sono più di 33mila le persone fuggite dalla capitale del Darfur settentrionale. Riporta tg24.sky.it

sudan video immagini satellitariLe prove delle uccisioni di massa delle Rsf in Sudan, dopo la presa di El Fasher - L'Humanitarian Research Lab dell'Università di Yale ha pubblicato le immagini satellitari dei massacri dei civili da parte del gruppo paramilitari: il livello di violenza nella città del Darfur non si ... Da ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Sudan Video Immagini Satellitari