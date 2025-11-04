Sudan il VIDEO di immagini satellitari a El Fasher che mostrano macchie rosso sangue simbolo di uccisioni di massa di civili da parte delle RSF

Omicidi ed esecuzioni di massa avvenuti presumibilmente "in meno di 72 ore" dalla conquista di El Fasher. Un genocidio etnico testimoniato da chiazze e decolorazioni testimoniate da immagini satellitari Sangue visto dallo spazio. È quanto testimoniano le terribili immagini satellitari girate. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sudan, il VIDEO di immagini satellitari a El Fasher che mostrano macchie rosso sangue, simbolo di uccisioni di massa di civili da parte delle RSF

