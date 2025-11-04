Sudan Emergency | A El-Fasher tragedia dentro la tragedia Esecuzioni saccheggi e migliaia di persone intrappolate senz’acqua

Ilfattoquotidiano.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la presa della città di El-Fasher, nel Nord Darfur, dopo un assedio durato 500 giorni, è grande la preoccupazione per le oltre 260mila persone rimaste intrappolate nella città con rischio crescente di atrocità e violenze etniche. “In questi giorni arrivano notizie drammatiche da El-Fasher che, dopo mesi di assedio, è caduta nelle mani delle Forze di supporto rapido – racconta in un audio Matteo D’Alonzo, direttore programma di Emergency in Sudan –. Le testimonianze che ci arrivano parlano di violenze diffuse, esecuzioni, saccheggi e migliaia di persone intrappolate senza acqua, cibo o assistenza sanitaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sudan emergency a el fasher tragedia dentro la tragedia esecuzioni saccheggi e migliaia di persone intrappolate senz8217acqua

© Ilfattoquotidiano.it - Sudan, Emergency: “A El-Fasher tragedia dentro la tragedia. Esecuzioni, saccheggi e migliaia di persone intrappolate senz’acqua”

News recenti che potrebbero piacerti

sudan emergency el fasherEmergency dal Sudan: "Violenze, esecuzioni e saccheggi" - A seguito della notizia della presa della città di el- Da msn.com

sudan emergency el fasherLe prove delle uccisioni di massa delle Rsf in Sudan, dopo la presa di El Fasher - L'Humanitarian Research Lab dell'Università di Yale ha pubblicato le immagini satellitari dei massacri dei civili da parte del gruppo paramilitari: il livello di violenza nella città del Darfur non si ... Scrive ilfoglio.it

sudan emergency el fasherCosa succede in Sudan: El Fasher sotto assedio - Dal campo Francesco Lanino, Vice Direttore di Save the Children in Sudan, racconta una catastrofe che il mondo non può più ignorare. Si legge su savethechildren.it

Cerca Video su questo argomento: Sudan Emergency El Fasher