Sudan Emergency | A El-Fasher tragedia dentro la tragedia Esecuzioni saccheggi e migliaia di persone intrappolate senz’acqua

Dopo la presa della città di El-Fasher, nel Nord Darfur, dopo un assedio durato 500 giorni, è grande la preoccupazione per le oltre 260mila persone rimaste intrappolate nella città con rischio crescente di atrocità e violenze etniche. “In questi giorni arrivano notizie drammatiche da El-Fasher che, dopo mesi di assedio, è caduta nelle mani delle Forze di supporto rapido – racconta in un audio Matteo D’Alonzo, direttore programma di Emergency in Sudan –. Le testimonianze che ci arrivano parlano di violenze diffuse, esecuzioni, saccheggi e migliaia di persone intrappolate senza acqua, cibo o assistenza sanitaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

