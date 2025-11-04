Successo per il progetto Reggio-Annemasse tra il liceo Gullì e il lycée Monnet di Annemasse

Reggiotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa con successo un’esperienza didattica e umana di altissimo valore formativo che ha visto protagonista il Liceo Statale “Tommaso Gullì” di Reggio Calabria che ha portato a termine un intenso progetto di gemellaggio internazionale con il Lycée “Jean Monnet” di Annemasse, in Alta Savoia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

