Su Football Manager 2026 ci sono baby bomber che segnano come Haaland
La nuova partita su Football Manager 26 è ormai è entrata nel vivo e nella vostra costruzione della squadra di giovani talenti, ora vi manca da coprire il reparto di attacco. Dopo aver costruito la zona di difesa tra portieri e giocatori esterni, centrocampisti e trequartisti, adesso serve qualcuno che in area di rigore insacchi la palla in porta. Sicuramente non mancano gli attaccanti nella rosa della squadra che avete deciso di allenare, ma per il futuro? Ecco dunque una selezione di giocatori tutti giovani che potete acquistare e osservare sul breve o lungo periodo. Ricordatevi però che qui a differenza di altri reparti, dovete considerare il prezzo del cartellino: anche se giovanissimi è probabile che alcuni di questi giocatori costino davvero tanto, perché avere buone doti di comunicazione e finalizzazione (due statistiche fondamentali assieme al valore della fantasia e visione di gioco) sono davvero uniche nella ricerca degli attaccanti, dunque occhio a quanto spendete o quando vi chiedono di sborsare. 🔗 Leggi su Screenworld.it
