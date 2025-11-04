Calcio d’inizio: giovedì 6 novembre, ore 19:45 italiane – Merkur Arena, Graz Scenario: sfida diretta per salire in classifica nella League Stage. Il Forest arriva con rinnovata fiducia europea, lo Sturm si affida al fattore casa. Presentazione del match. Il Nottingham Forest cerca continuità dopo il primo acuto continentale della stagione, ma fuori casa fatica a trovare equilibrio. Lo Sturm Graz, campione d’Austria in carica, alterna alti e bassi ma resta competitivo e aggressivo tra le mura amiche: blocco compatto, pressione mirata e ripartenze veloci. Stato di forma. Sturm Graz: intensità e organizzazione non mancano; talvolta soffre sulle palle inattive difensive e nelle transizioni negative quando alza il baricentro. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Sturm Graz – Nottingham Forest: preview, probabili formazioni e pronostico (Europa League)