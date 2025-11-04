Stupro e tentato omicidio a Tabina disposta la perizia psichiatrica sul 18enne

Si è aperta la fase processuale a carico del giovane di 18 anni di origine tunisina accusato della violenta aggressione avvenuta lo scorso aprile a Tabina di Magreta, frazione di Formigine. Un drammatico episodio, che aveva visto come vittima una 66enne che stava facendo jogging, improvvisamente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Stupro di Formigine, sì alla perizia psichiatrica sul ragazzo accusato anche di tentato omicidio - Il giudice accoglie la richiesta del difensore del giovane tunisino che ha parlato in aula dichiarandosi innocente. Si legge su msn.com

