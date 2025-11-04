Stupro di Formigine sì alla perizia psichiatrica sul ragazzo accusato anche di tentato omicidio

Modena, 4 novembre 2025 – Si è svolta questa mattina nel tribunale dei minori di Bologna l'udienza del processo contro il ragazzo di 18 anni tunisino, all'epoca dei fatti minorenne accusato di tentato omicidio, violenza sessuale e rapina – reati pluriaggravati – nei confronti della donna di 66 anni di Tabina di Magreta, a Formigine, aggredita mentre faceva jogging lo scorso 15 aprile, sulla pista ciclabile di via Tomaselli. Perizia psichiatrica per il ragazzo accusato di tentato omicidio. La difesa del giovane, in Italia senza fissa dimora e ospite di una comunità della frazione, aveva chiesto il rito abbreviato per il proprio assistito condizionato a una perizia psichiatrica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

