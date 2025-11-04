stupendo neo il robot umanoide di 1x technologies

Che figata il video di NEO. No, non è il Neo di Matrix, dovete vederlo: cammina piano, sorride senza bocca, piega la testa come se ti capisse, apre le porte, prende oggetti con delicatezza, fa tutto (quasi). NEO, il nuovo robot umanoide della norvegese 1X Technologies (quella finanziata anche da OpenAI) sembra già pronto a entrare in casa e a sistemarti la cucina e a rimetterti a posto i cassetti e a lavarti i piatti e a passare l’aspirapolvere e fare tutto quello che ti serve, con una faccetta smart e user friendly, meno inquietante della Caterina di Io e caterina. Loro lo presentano così: “NEO takes on the boring and mundane tasks around the house so you can focus on what matters to you”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

