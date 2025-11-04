studiava da jihadista e voleva andare a combattere in guerra arrestato minorenne nel pavese

Studiava da jihadista e voleva andare a combattere in zone di guerra. È accusato di aver aderito a un circuito telematico internazionale strutturato, dedito alla propaganda della jihad e del martirio il ragazzino di origine tunisina, residente nel Pavese, stato arrestato dai carabinieri. Al minorenne viene contestata la partecipazione a un’organizzazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere, aggravata dall’uso di strumenti informatici e telematici e relativa a delitti di terrorismo. “Si era procurato diversi manuali per costruire ordigni esplosivi e incendiari con sostanze di facile reperibilità, manifestando la volontà di andare a combattere in area di conflitto” spiegano gli investigatori dell’Arma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

