Studenti del Giovanni XXIII in missione Erasmus+ a Granada tra cultura amicizia e scoperta

Reduci da un’esperienza che sa di avventura e di futuro. Dieci studenti dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Recale, zaino in spalla, hanno varcato le porte dell’Andalusia per una settimana che difficilmente dimenticheranno. Dal 20 al 27 ottobre, i ragazzi sono stati ospiti dell’Istituto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

