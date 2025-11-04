Stretta sulla movida a Napoli scatta il ‘coprifuoco’ per tutelare i residenti

Tempo di lettura: 2 minuti Nuove regole in fatto di movida a Napoli. Il provvedimento – un’ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Manfredi – vale per i prossimi due mesi ma rischia di tracciare una linea di non ritorno nella regolamentazione del fenomeno più volte al centro di polemiche e ricorsi da parte dei residenti del centro storico. L’ordinanza riguarda in particolare la zona a ridosso di piazza del Gesù, via Domenico Capitelli, vico Quercia, vico II Quercia, via Nina Moscati, via Cisterna dell’Olio, vico II Cisterna dell’Olio e vico III Cisterna dell’Olio. Strade e stradine che nel fine settimane si riempiono di ragazzi e turisti provenienti da ogni parte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Stretta sulla movida a Napoli, scatta il ‘coprifuoco’ per tutelare i residenti

