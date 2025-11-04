Stretta anti-evasione per i commercianti arriva la cassa collegata al pos | cosa cambia e da quando

A partire da gennaio 2026, tutti i pagamenti elettronici dovranno essere collegati al registratore telematico. La misura, introdotta con l'ultima legge di bilancio, punta a garantire la massima trasparenza degli incassi e a contrastare l’evasione fiscale. Le recenti indicazioni dell'Agenzia delle Entrate spiegano che l'obiettivo è semplificare la registrazione dei pagamenti e assicurare che ogni transazione corrisponda correttamente al documento fiscale. 🔗 Leggi su Fanpage.it