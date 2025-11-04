Arezzo, 4 novembre 2025 – È in carcere per aver staccato con un morso la lingua alla compagna quando era incinta. Oggi, mentre in tribunale si è aperto il processo per maltrattamenti e lesioni gravissime, l’uomo – un 30enne aretino – ha riconosciuto il figlio appena nato, con il consenso della madre. La vicenda risale alla notte tra il 14 e il 15 giugno 2025, in piazza Guido Monaco. Dopo un litigio, quello che doveva essere un bacio si trasformò in un gesto di violenza estrema: la giovane, allora incinta, venne ferita gravemente alla lingua. Le amiche, presenti, riuscirono a recuperare il pezzo di organo amputato, poi ricucito dai medici del San Donato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Strappò la lingua della fidanzata incinta, L’imputato riconosce il bambino appena nato