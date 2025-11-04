Strage di italiani in Nepal Lo scrittore Cognetti | L’alta montagna è un luogo molto bello e molto pericoloso
Roma, 4 novembre 2025 - "In alta montagna il rischio zero non esiste ", spiega all'AdnKronos è lo scrittore Paolo Cognetti, premio Strega nel 2017 con il romanzo 'Le otto montagne'. La morte degli alpinisti italiani ne è la tragica conferma: "Oggi, con l'accuratezza delle previsioni del tempo, eventi come quelli che sono accaduti sono fortunatamente molto rari. Però quello che è successo è la dimostrazione che in alta montagna l'assenza di rischio non esiste", sottolinea Cognetti. L'autore nel 2021 de 'La felicità del lupo' e nel 2023 di 'Giù nella valle', continua: "Siamo tutti vicini a queste persone e alle loro famiglie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
