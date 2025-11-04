strage di alpinisti italiani in nepal

Tre alpinisti italiani morti e due ancora ufficialmente dispersi, vittime delle bufere che si sono scatenate nelle ultime ore sull'Himalaya nepalese. Facevano parte di due differenti spedizioni, a 200 chilometri di distanza l'una dall'altra, ma entrambe travolte dalle stesse difficilissime condizioni meteo. Le prime due vittime accertate sono Stefano Farronato, 52 anni, di Bassano del Grappa, e Alessandro Caputo, 32enne maestro di sci. Stavando tentando la scalata del Panbari quando sono stati bloccati da una micidiale tempesta di neve. Per 4 lunghissimi giorni si sono rifugiati in tenda, in contatto costante con il loro capo spedizione, un altro italiano rimasto alla base per un infortunio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

