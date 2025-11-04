Strage di alpinisti in Nepal morti cinque italiani in due incidenti diversi Letali una tempesta che li ha colti alla sprovvista e una valanga
Due gruppi di alpinisti separati sono morti sull’Himalaya, secondo Afp citata da AdnKronos. Nel Nepal occidentale, sul Panbari, sono morti Stefano Farronato e Alessandro Caputo, due alpinisti italiani sorpresi da una forte nevicata. Facevano parte di una spedizione di tre membri, con loro si erano persi tutti i contatti da venerdì. Il capocordata, era stato salvato domenica da un elicottero. Altri tre italiani sarebbero invece deceduti dopo essere stati travolti da una valanga al campo base a Yalung Ri, vetta di 5.630 metri nel Nepal orientale. Facevano parte di una spedizione di 12 persone, 7 delle quali sono state trovate morte. 🔗 Leggi su Open.online
