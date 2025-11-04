Strage di alpinisti in Nepal | 5 italiani tra le 9 vittime Corsa contro il tempo per recuperare i dispersi

Tempeste di neve e una valanga sulle vette himalayane del Nepal hanno provocato una strage di alpinisti, tra i 9 morti accertati ci sono almeno 5 italiani. Lo riferiscono le autorità locali. Le vittime si sono registrate in due incidenti separati avvenuti da venerdì. Lunedì, una valanga ha colpito un gruppo di 12 persone al campo base del picco Yalung Ri, a 5.630 metri, nel Nepal centrale. Sette persone sono morte nel disastro, tra cui tre italiani, due nepalesi, un tedesco e un alpinista francese, ha riferito all’Afp Phurba Tenjing Sherpa, dell’organizzatore della spedizione Dreamers Destination. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Strage di alpinisti in Nepal: 5 italiani tra le 9 vittime. Corsa contro il tempo per recuperare i dispersi

Una strage di alpinisti, molti di loro italiani. È lo scenario che via via si sta delineando in queste ore in Nepal dove le condizioni meteo hanno prima provocato una serie valanghe che hanno sepolto diversi team impegnati nelle scalate e ora rendono difficili i so

Alpinisti italiani Nepal, 5 morti in due separati incidenti: fra loro Alessandro Caputo e Stefano Farronato. Chi sono le vittime - Sono morti Alessandro Caputo e Stefano Farronato, i due alpinisti italiani dispersi in Nepal: «Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle ...

Strage di alpinisti in Nepal, morti due italiani. I testimoni: «Sono almeno cinque». La Farnesina: «Diversi irraggiungibili» - La Farnesina ha confermato il decesso di Stefano Farronato e Alessandro Caputo travolti sul Panbari venerdì scorso.

Nepal, 5 italiani tra gli alpinisti morti in due incidenti separati - Lunedì una valanga ha colpito un gruppo di 12 persone nel Nepal centrale: 7 morti, tra cui 3 italiani, 2 nepalesi, un tedesco e un francese