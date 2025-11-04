Le buche non cambiano, ma chi le chiude sì. Da novembre, a occuparsi della manutenzione delle strade comunali di Pesaro sarà la Mpm Group, subentrata alla ditta uscente Mobility pro dopo la scadenza del contratto. Un avvicendamento tecnico, ma con la promessa da parte del Comune che nulla cambierà per i cittadini: segnalazioni sempre attive h24, sette giorni su sette, ma con un numero verde nuovo di zecca. Ad annunciare il cambiamento sono il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora, che spiegano: "I cittadini potranno continuare a inviare le proprie segnalazioni, come hanno fatto in questi anni, ma lo dovranno fare ad un recapito telefonico diverso, l’attenzione e la cura nel risolvere una problematica sarà sempre il nostro obiettivo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strade, le buche non cambiano. Ma chi le chiude sì: arriva Mpm