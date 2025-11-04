Strade le buche non cambiano Ma chi le chiude sì | arriva Mpm

Ilrestodelcarlino.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le buche non cambiano, ma chi le chiude sì. Da novembre, a occuparsi della manutenzione delle strade comunali di Pesaro sarà la Mpm Group, subentrata alla ditta uscente Mobility pro dopo la scadenza del contratto. Un avvicendamento tecnico, ma con la promessa da parte del Comune che nulla cambierà per i cittadini: segnalazioni sempre attive h24, sette giorni su sette, ma con un numero verde nuovo di zecca. Ad annunciare il cambiamento sono il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora, che spiegano: "I cittadini potranno continuare a inviare le proprie segnalazioni, come hanno fatto in questi anni, ma lo dovranno fare ad un recapito telefonico diverso, l’attenzione e la cura nel risolvere una problematica sarà sempre il nostro obiettivo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

strade le buche non cambiano ma chi le chiude s236 arriva mpm

© Ilrestodelcarlino.it - Strade, le buche non cambiano. Ma chi le chiude sì: arriva Mpm

Argomenti simili trattati di recente

strade buche cambiano chiudeStrade, le buche non cambiano. Ma chi le chiude sì: arriva Mpm - Da novembre subentra un’altra ditta a causa della scadenza del contratto della Mobility Pro. Da msn.com

strade buche cambiano chiudeGrosseto, cittadini in rivolta: “Acqua e buche in strada. Qui, mai stata urbanizzata” - Famiglie sul piede di guerra in via Salvator Rosa vicino al parco di via Giotto: “Dal 2006 viviamo con l’incubo della pioggia. Da msn.com

Strade provinciali, buche e dissesti - Anche l’estate sta ormai finendo, ma ancora niente per la necessaria riasfaltatura di varie strade provinciali che percorrono l’Alto Savio. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Strade Buche Cambiano Chiude