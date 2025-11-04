Strade groviera Sono gli scavi per la fibra

Buchi, sconnessioni, rattoppi, asfaltature e riasfaltature inutili da rifare ogni volta. Le strade di Pescate in alcuni tratti sono ridotte in condizioni pessime, compresa la Sp 72, la ex Statale 36 che attraversa il paese. A conciarle così sono stati i tecnici incaricati della realizzazione delle rete della fibra ottica, che pure installa una cabinet, cioè una cabina per i collegamenti, sulla banchina, utilizzata come passaggio in sicurezza dai pedoni perché lì non c’è spazio per un marciapiede. Lo denuncia il sindaco Dante De Capitani (foto), che ha le mani legate e non sa più come intervenire, nonostante diffide, ordinanze, richieste di ripristino, notifiche di risarcimento danni, vere e proprie denunce, avvocati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Strade groviera. Sono gli scavi per la fibra

