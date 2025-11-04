Strade chiuse per la maratona di Ravenna | ecco le modifiche a viabilità e sosta
Ravenna, 4 novembre 2025 – Sono diverse, già a partire da sabato prossimo (8 novembre) le modifiche, alcune in vigore già dai giorni scorsi), alla viabilità ed alla sosta, in vista dell’edizione 2025 della 'Maratona di Ravenna città d’arte' e delle podistiche collegate (la ‘Consar Ravenna Half Marathon 21K’ e la ‘Martini Good Morning Ravenna 10K’ ) in programma domenica 9 novembre. Le strade chiuse per la Maratona di Ravenna. Di seguito le strade che saranno chiuse: dalle 14.30 dell’8 novembre alle 21 del 9 novembre via di Roma (nel tratto compreso fra via G. Guaccimanni e viale S. Baldini); dalle 8 del 5 alle 21 dell’11 novembre piazzale F. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
