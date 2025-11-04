Strada Manara come cambia la viabilità dal 5 novembre al 12 dicembre
In Strada Manara, nel tratto compreso tra Via Portofino e il civico n. 29, dal 5 novembre 2025 al 19 dicembre 2025, dalle 00:00 alle 24:00, verrà istituito il divieto di transito per consentire lavori di sostituzione della rete idrica e allaccio alla rete del gas.
