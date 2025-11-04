Si avvicinano i Giochi Olimpici. Coca-Cola, Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, annuncia i primi tedofori che, dal 6 dicembre 2025 al 6 febbraio 2026, porteranno la Fiamma in un percorso simbolico attraverso l’Italia, diffondendo un messaggio di unità, ottimismo e speranza. Tra le realtà coinvolte figurano Banco Alimentare, Croce Rossa Italiana e Junior Achievement, associazioni che incarnano i valori di solidarietà, inclusione e coesione sociale, al centro della visione condivisa da Coca-Cola. L’obiettivo è costruire una legacy di impatto sociale, trasformando le sfide di oggi nelle opportunità di domani. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Storie che accendono il cambiamento: Coca-Cola e i protagonisti del Viaggio della Fiamma Olimpica 2026