di Andrea Lorentini Verso il derby di Perugia con la forza dei numeri. L’ è entrato nella settimana che porterà alla sfida del "Curi" di domenica prossima non solo dall’alto del primato solitario in classifica, ma potendo contare anche sulla consapevolezza che arriva dal rendimento esterno che in queste prime dodici giornate è stato complessivamente il migliore di tutta la Lega Pro. Scendendo nel dettaglio, su sei gare disputate lontano dal Comunale gli amaranto hanno raccolto ben 16 punti sui 18 disponibili. Un percorso quasi netto con cinque vittorie (Pontedera, Juventus Next Gen, Pianese, Rimini e Ravenna) e un pari (quello di Terni). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Storia di un cammino inarrestabile. E il derby di Perugia si avvicina