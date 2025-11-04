Storia di un cammino inarrestabile E il derby di Perugia si avvicina
di Andrea Lorentini Verso il derby di Perugia con la forza dei numeri. L’ è entrato nella settimana che porterà alla sfida del "Curi" di domenica prossima non solo dall’alto del primato solitario in classifica, ma potendo contare anche sulla consapevolezza che arriva dal rendimento esterno che in queste prime dodici giornate è stato complessivamente il migliore di tutta la Lega Pro. Scendendo nel dettaglio, su sei gare disputate lontano dal Comunale gli amaranto hanno raccolto ben 16 punti sui 18 disponibili. Un percorso quasi netto con cinque vittorie (Pontedera, Juventus Next Gen, Pianese, Rimini e Ravenna) e un pari (quello di Terni). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Da Bardi a Borgo Val di Taro ? Cammino tra storia e spiritualità Tra boschi, silenzi e panorami dell’Appennino, risalgo la valle fino al Passo di Santa Donna, proprio come facevano i pellegrini medievali diretti a Roma. La Via degli Abati non è solo un senti - facebook.com Vai su Facebook
Storia di un cammino inarrestabile. E il derby di Perugia si avvicina - L’ è entrato nella settimana che porterà alla sfida del "Curi" di domenica prossima non solo dall’alto del primato solitario in classifica, ma potend ... lanazione.it scrive
San Siro, storia e imprese nello stadio di Milano: così la Scala del calcio ha ospitato il derby pure ai Mondiali di Italia 90 - L’attaccante Giuseppe Santagostino ha lasciato una traccia notevole nella storia del Milan, squadra nella quale giocò dal 1921 al 1932, con 106 gol realizzati. Segnala milano.corriere.it
Derby al Genoa:| Boselli entra nella storia - Il gol di ieri all'ultimo respiro nel derby della Lanterna numero 104 schiude le porte della storia rossoblù a Mauro Boselli. Da calciomercato.com