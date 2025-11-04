Stop del Vaticano al titolo mariano di Corredentrice
Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato il documento “ Mater Populi Fidelis “, approvato da papa Leone XIV, che stabilisce come inopportuno l’uso del titolo di “ Corredentrice ” per definire la Vergine attribuendole un ruolo speciale nel piano cristiano della salvezza. Il testo arriva dopo anni di discussione e chiarisce una volta per tutte la posizione della Chiesa, valorizzando sì la figura della Madonna, ma senza “gravarla” di funzioni che appartengono unicamente a Gesù Cristo. Ratzinger, Bergoglio e Prevost: tutti d’accordo sul no a “Corredentrice”. Il documento ripercorre la storia, l’uso e le controversie legate al titolo mariano di “Corredentrice”, attribuito a partire dal XVI secolo a Maria (inizialmente addirittura “Redentrice”). 🔗 Leggi su Lettera43.it
