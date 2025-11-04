Stop alle auto a benzina Filosa | Stellantis investirà di più in Europa solo se cambiano le regole

Dopo il programma strategico da 13 miliardi di dollari negli Usa e il potenziamento della fabbrica in Marocco, l’amministratore delegato di Stellantis ora guarda al Vecchio Continente: “Solo se il divieto di vendita delle vetture con motore termico dal 1° gennaio 2035 verrà attenuato”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stop alle auto a benzina, Filosa: "Stellantis investirà di più in Europa solo se cambiano le regole"

