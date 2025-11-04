Stop al ' business' dei parcheggiatori abusivi al cimitero di Maddaloni durante Ognissanti 5 denunce
Cinque uomini denunciati a Maddaloni per gestione abusiva di parcheggi e resistenza a pubblico ufficiale durante Ognissanti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
